Roderich Kiesewetter, polityk rządzącej Niemcami CDU ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosjan. Ostrzegł, że obecnie zgromadzili oni na Białorusi już blisko 400 tys. żołnierzy. W jego ocenie dwa najbliższe lata okażą się krytyczne.

Kieswetter ostrzegł, że obecnie na Białorusi stacjonuje już ponad 360 tys. Rosjan. Niemiecki ekspert ds. zagranicznych CDU ostrzega przed poważnym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą obecność rosyjskiej armii na terenie Białorusi.

Ekspert uważa, że wszystko rozegra się w ciągu najbliższych dwóch lat. W tym czasie państwa zachodnie muszą zademonstrować swoje możliwości obronne. Ponadto nie powinny straszyć własnych społeczeństw zagrożeniami, ale powinny je edukować na temat potencjalnych zagrożeń.

„Następne dwa lata są krytyczne, 2026 i 2027. Jeśli przetrwamy je – dzięki zdolnościom obronnym, ale także nie strasząc naszej ludności, to wtedy mamy to za sobą” – stwierdził. „To budzi zaniepokojenie, zwłaszcza w państwach bałtyckich” – dodał.

Polityk zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sytuacja na polu bitwy na Ukrainie nie oznacza zwycięstwa Rosjan. Jednak Moskwa przestawiła gospodarkę na tryby wojenne, co powala Putinowi szkolić setki tysięcy żołnierzy, których nie rozmieszcza na Ukrainie.

Przeczytaj również:

Źr. WP