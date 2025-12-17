Paweł Szefernaker poinformował w mediach społecznościowych, że w tym roku przed Pałacem Prezydenckim pojawi się bożonarodzeniowa stajenka.

Jak zaznaczył, będzie to symboliczna instalacja, która trafi do Warszawy spod Tatr. Wpis potwierdza, że inicjatywa ma wymiar zarówno świąteczny, jak i symboliczny, nawiązujący do chrześcijańskich korzeni państwa.

W swoim komunikacie Szefernaker podkreślił, że Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Zwrócił uwagę, że wiara przez wieki dawała Polakom siłę i nadzieję, a tradycja bożonarodzeniowa stanowi ważny element tożsamości narodowej. Jak dodał, stajenka ma być także znakiem przywiązania do wartości takich jak rodzina i wspólnota, które określił jako fundamenty państwa.

Ustawienie stajenki przed Pałacem Prezydenckim wpisuje się w coroczne obchody związane z Bożym Narodzeniem i ma charakter otwarty, skierowany do wszystkich odwiedzających to miejsce w okresie świątecznym. Tego typu symboliczne gesty od lat budzą zainteresowanie opinii publicznej i są elementem szerszej debaty o roli tradycji w przestrzeni publicznej.

Decyzja o umiejscowieniu stajenki w reprezentacyjnym punkcie Warszawy może być również odczytywana jako wyraźne podkreślenie znaczenia chrześcijańskiego dziedzictwa w życiu publicznym. W okresie poprzedzającym święta inicjatywa ma przypominać o duchowym wymiarze Bożego Narodzenia, niezależnie od bieżących sporów politycznych. Wcześniej prezydent zdecydował, że – w przeciwieństwie do lat poprzednich – w Pałacu Prezydenckim nie odbędzie się żydowskie święto – Chanuka.

Potwierdzona informacja. W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr. Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza… — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) December 17, 2025

Przeczytaj również: