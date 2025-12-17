Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą przynosi sensacyjne wieści, jeśli chodzi o dalsze pozycje. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, za którą znajduje się Prawo i Sprawiedliwość.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia pod wodzą Donalda Tuska może liczyć na poparcie na poziomie 35,29 proc. badanych. To mniej o 2,7 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania zadeklarowało 31,21 proc.

Największą sensację sondaż przynosi na dalszych miejscach. Otóż po raz pierwszy Konfederacja Korony Polskiej zajmuje trzecią pozycję spychając w dół Konfederację. Partia Grzegorza Brauna może liczyć na 11,18 proc. głosów, a sojusz Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka na 10,67 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,95 proc.), Razem (3,33 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (1,71 proc.) oraz Polska 2050 (1,66 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 grudnia metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM