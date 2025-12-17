Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził udział polskich sił zbrojnych w kolejnej misji Sojuszu Północnoatlantyckiego, realizowanej na kluczowych akwenach morskich. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, podpisane postanowienie dotyczy użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach natowskiej Grupy Zadaniowej.

Operacja obejmie cztery obszary: Morze Bałtyckie, Morze Norweskie, Morze Północne oraz Ocean Atlantycki. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi państw sojuszniczych poprzez wykrywanie, patrolowanie oraz neutralizowanie niebezpiecznych obiektów podwodnych, w tym pozostałości uzbrojenia zatopionego podczas I i II wojny światowej.

W ramach misji prowadzone będą również działania związane z oczyszczaniem szlaków morskich z min oraz innych zagrożeń dla statków cywilnych i wojskowych. Polski kontyngent ma liczyć maksymalnie 70 żołnierzy wraz z odpowiednim zapleczem technicznym i logistycznym, a jego udział zaplanowano na okres od 1 stycznia do 15 sierpnia 2026 roku.

Jak podkreślono w komunikacie BBN, operacja ma także szerszy wymiar strategiczny. Jej celem jest wzmacnianie świadomości operacyjnej NATO poprzez stałe patrolowanie kluczowych szlaków morskich oraz demonstrowanie obecności, jedności i determinacji państw Sojuszu w obszarze bezpieczeństwa morskiego.

Udział Polski w tej misji NATO to kolejny element zaangażowania w zbiorowe bezpieczeństwo morskie sojuszu. Operacja łączy zadania stricte militarne z działaniami o charakterze ochronnym i prewencyjnym, istotnymi dla bezpieczeństwa żeglugi. Jednocześnie obecność polskich żołnierzy na czterech akwenach wzmacnia pozycję Polski w strukturach NATO. Misja ma też wymiar symboliczny, pokazując solidarność i gotowość sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia.

Przeczytaj również: