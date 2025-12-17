Premier Węgier Viktor Orban miał zwrócić się bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina z pytaniem o możliwą reakcję Moskwy na planowane przez Unię Europejską wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów.

Jak poinformował tygodnik „Mandiner”, odpowiedź ze strony rosyjskiej miała brzmieć: „zareagujemy stanowczo”, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Kreml będzie brał pod uwagę sposób głosowania poszczególnych państw podczas unijnego szczytu.

Kluczowa decyzja polityczna w tej sprawie ma zapaść w czwartek na szczycie UE w Brukseli. Unia rozważa przeznaczenie zamrożonych rosyjskich środków finansowych na wsparcie Ukrainy. Największa część tych aktywów – około 192 mld euro – znajduje się w międzynarodowej instytucji finansowej Euroclear. Kolejne 25 mld euro ulokowane jest w bankach komercyjnych we Francji i Belgii.

Rosyjskie aktywa są zamrożone także w innych krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii ich wartość wynosi około 8 mld euro, w Niemczech 200 mln euro, na Cyprze poniżej 100 mln euro, a w Szwecji zaledwie 10 tys. euro. Decyzja o trwałym zamrożeniu środków zapadła mimo wcześniejszych zastrzeżeń ze strony Węgier i Słowacji.

Działania UE mają na celu zwiększenie presji ekonomicznej na Rosję oraz wzmocnienie wsparcia finansowego dla Ukrainy. Postawa Viktora Orbana, który konsultuje możliwe konsekwencje z Moskwą, ponownie uwidacznia napięcia wewnątrz Unii Europejskiej w podejściu do sankcji wobec Rosji i dalszego zaangażowania w pomoc dla Kijowa.

