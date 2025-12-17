Wladimir Putin oskarżył europejskich przywódców o wykorzystywanie współpracy z administracją Joe Bidena do osiągnięcia korzyści kosztem Rosji. Podczas wypowiedzi padły obraźliwe epitety.

Putin nazwał przywódców państw europejskich „małymi świniami”. W jego ocenie te państwa celowo włączyły się w działania administracji Joe Bidena, bo liczyły na upadek Rosji i chciały się na tym wzbogacić.

„Wszyscy wierzyli, że Federacja Rosyjska wkrótce upadnie, a europejskie „małe świnie” natychmiast dołączyły do tych działań w nadziei na zyski z upadku naszego kraju” – powiedział Putin.

Putin twierdził, że Moskwa „zawsze dążyła do znalezienia rozwiązań dyplomatycznych w trudnych sytuacjach”. Podkreślał, że to państwa Zachodnie wspierają władze w Kijowie. „Nieustannie napływa pomoc wojskowa na dużą skalę, doradcy, instruktorzy i najemnicy przybywają, a dane wywiadowcze są na bieżąco” – mówił.

Nasza tarcza nuklearna jest bardziej zaawansowana niż u jakiejkolwiek innej oficjalnej potęgi nuklearnej.

Tymczasem media przypominają, że Donald Trump wprowadzenie nowych sankcji wobec sektora energetycznego Rosji. Celem jest zwiększenie presji na Moskwę jeśli ta odrzuci porozumienie pokojowe z Ukrainą.

Źr. WP; Polsat News