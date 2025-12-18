Z Pałacu Prezydenckiego zniknie Okrągły Stół – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej transformacji ustrojowej. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent RP zapowiedział przeniesienie historycznego mebla do Muzeum Historii Polski. Jak podkreślił, Pałac Prezydencki nie jest właściwym miejscem do jego dalszej ekspozycji. – Z całą pewnością to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Jego naturalnym miejscem jest Muzeum Historii Polski – oświadczył Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że choć wydarzenia z 1989 roku należy pamiętać i analizować, nie powinny one być dziś przedmiotem szczególnego hołdu w siedzibie głowy państwa. Prezydent odniósł się także do symbolicznego znaczenia decyzji. – Wolną, suwerenną i niepodległą Polskę stać dziś na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu – mówił.

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki dodał także, że jego zdaniem nadszedł moment symbolicznego zamknięcia epoki postkomunizmu. – Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska – podkreślił.

Okrągły Stół był miejscem historycznych rozmów rozpoczętych w lutym 1989 roku pomiędzy przedstawicielami władz komunistycznych a opozycją skupioną wokół „Solidarności”. Porozumienie podpisane w kwietniu tego samego roku otworzyło drogę do częściowo wolnych wyborów i zapoczątkowało proces upadku komunizmu w Polsce. Przeniesienie stołu do muzeum ma – według prezydenta – podkreślić jego znaczenie historyczne, a jednocześnie nadać mu właściwy kontekst ekspozycyjny.

