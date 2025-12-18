Ponad połowa respondentów sondażu dla Onetu uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien włączyć się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas jej 34. finału. Co na to Kancelaria Prezydenta RP?

Tegoroczna zbiórka odbędzie się 25 stycznia 2026 roku, a zgromadzone środki mają zostać przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego. Zaangażowanie głowy państwa w WOŚP przez lata było elementem prezydenckiej tradycji – kolejni prezydenci wspierali fundację m.in. poprzez przekazywanie przedmiotów na licytacje lub symboliczne gesty poparcia dla zbiórki.

Obecny prezydent nie ujawnił jednak dotąd, czy zamierza podtrzymać ten zwyczaj. Kancelaria Prezydenta, pytana o plany – jak podaje serwis internetowy Wirtualna Polska – powołuje się na obowiązujące przepisy i nie udziela jednoznacznych odpowiedzi.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej, Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP. Wówczas jego rzeczniczka informowała, że koncentruje się on na działalności charytatywnej prowadzonej przez Caritas.

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Onetu wynika, że 57,4 proc. ankietowanych oczekuje, iż prezydent włączy się w finał WOŚP. Przeciwnego zdania jest 18,3 proc. respondentów, natomiast 24,3 proc. nie ma w tej sprawie opinii. Sondaż zrealizowano w dniach 16–17 grudnia 2025 roku metodą CAWI, na próbie 827 dorosłych Polaków.

