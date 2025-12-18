Dr Jacek Bartosiak skrytykował premiera Donalda Tuska za sposób, w jaki komunikuje się z administracją Stanów Zjednoczonych. W programie Wirtualnej Polski „Żeby Wiedzieć” ekspert ds. geopolityki odniósł się do głośnego wpisu szefa rządu na platformie X, skierowanego bezpośrednio do Amerykanów.

Tusk napisał w nim: „Drodzy Amerykańscy przyjaciele, Europa nie jest waszym problemem, jest waszym sojusznikiem”, komentując amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, który w ocenie części europejskich polityków faworyzuje Rosję.

Zdaniem Bartosiaka taki styl publicznej komunikacji z Białym Domem jest błędem. W rozmowie z Pawłem Pawłowskim podkreślał, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi – zwłaszcza w tak napiętym momencie międzynarodowym – wymagają precyzji, dyskrecji i działania kanałami dyplomatycznymi, a nie emocjonalnych apeli w mediach społecznościowych. Ekspert zaznaczył, że Polska funkcjonuje w ramach amerykańskiego parasola bezpieczeństwa i nie ma realnej przestrzeni do jednostronnych, strategicznych gestów wobec USA.

Bartosiak zwrócił uwagę, że dopóki Stany Zjednoczone utrzymują dominującą rolę w NATO i pozostają głównym gwarantem odstraszania w Europie, kraje takie jak Polska muszą dostosowywać swoją politykę do tej architektury bezpieczeństwa. Publiczne naciski czy próby moralizowania Waszyngtonu – jego zdaniem – mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i osłabić pozycję Warszawy w relacjach sojuszniczych.

Ekspert dodał, że dopiero ewentualne wycofanie się USA z Europy po zakończeniu wojny w Ukrainie mogłoby otworzyć przed Polską zupełnie nowe scenariusze strategiczne. Na dziś jednak – jak podkreślił – Polska pozostaje elementem amerykańskiego systemu bezpieczeństwa, a działania rządu powinny to uwzględniać, także w warstwie komunikacyjnej.

