Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Polski, rozpoczynając oficjalną wizytę, w trakcie której po raz pierwszy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. W sieci pojawiło się już pierwsze nagranie.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, uroczyste powitanie zaplanowano na piątek o godz. 10 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Tuż po ceremonii, o godz. 10.15, odbędzie się spotkanie obu prezydentów w cztery oczy.

Następnie, od godz. 11.00, zaplanowano rozmowy plenarne delegacji Polski i Ukrainy pod przewodnictwem głów państw. Przed południem, krótko przed godz. 12, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski mają również spotkać się z przedstawicielami mediów.

Wizyta prezydenta Ukrainy obejmuje także Sejm. O godz. 13.15 Zełenski spotka się z parlamentarzystami, a po zakończeniu wizyty, wraz z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów RP poległych w czasie II wojny światowej. Spotkanie w parlamencie ma potrwać około 45 minut.

Przyjazd ukraińskiego prezydenta był widoczny również na ulicach stolicy. Dziennikarka Bianka Mikołajewska opublikowała w serwisie X zdjęcia przedstawiające przejazd kolumny prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego przez Warszawę, dokumentując początek jego oficjalnej wizyty w Polsce.

Prezydent Zelenski jest już w Warszawie. pic.twitter.com/vM8JTX7knI — Bianka Mikołajewska (@BMikolajewska) December 18, 2025

