Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o ułaskawieniu trzech skazanych osób. Kancelaria Prezydenta wydała komunikat w tej sprawie. Ujawniono motywy oparte na humanitarnych względach i wnioskach prokuratora. Co więcej rozpatrzono osiem wniosków o łaskę. W związku z tym w czterech przypadkach zażądano akt sprawy.

Kancelaria Prezydenta poinformowała o ułaskawieniu trzech osób. Prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył łącznie osiem wniosków. Co więcej w czterech sprawach podpisał postanowienia o żądaniu akt od Prokuratora Generalnego. W związku z tym proces decyzyjny uwzględniał opinie sądów i wnioski prokuratury. Jednak komunikat nie podaje szczegółów trzeciej osoby. Ponadto zapowiedziano więcej informacji wkrótce.

Powody ułaskawienia

Pierwsza ułaskawiona osoba skazana była za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. To doprowadziło do śmierci lub ciężkich obrażeń wielu osób. Prezydent wziął pod uwagę trudną sytuację zdrowotną skazanego. Co więcej uwzględnił zaawansowany wiek i wyrażoną skruchę. W związku z tym, przeprosiny pokrzywdzonych odegrały ważną rolę w decyzji. Ponadto incydentalny charakter czynu wpłynął na pozytywne rozstrzygnięcie. Ale też pozytywna opinia środowiskowa wzmocniła argumenty za łaską.

Druga osoba ułaskawiona skazana była za kierowanie gróźb karalnych. Prezydent kierował się podobnymi względami humanitarnymi. Dlatego trudna sytuacja zdrowotna i zaawansowany wiek były kluczowe. Co więcej odległy termin popełnienia czynu wpłynął na decyzję. W związku z tym przestrzeganie porządku prawnego po wyroku wzmocniło wniosek. Jednak szczegóły trzeciej osoby nie zostały jeszcze ujawnione.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News