W środę 28 stycznia 2026 roku niezidentyfikowany dron spadł na teren 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Jednostka specjalizuje się w rozpoznaniu radioelektronicznym na północno-wschodzie Polski. Jednak służba dyżurna jedynie obserwowała obiekt bez interwencji. Co więcej po upadku żołnierze wnieśli drona do budynku co było błędem. W związku z tym mogło to umożliwić dalsze zbieranie danych przez urządzenie. Dlatego Żandarmeria Wojskowa wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Ponadto incydent budzi pytania o bezpieczeństwo strategicznych obiektów.

Dron spadł około 70 metrów od magazynu uzbrojenia w jednostce. Służba dyżurna zauważyła bezzałogowy statek powietrzny przed upadkiem. Jednak nie podjęła działań by go zneutralizować. Co więcej informator wskazuje na podejrzenie, że był to dron rozpoznawczy. Zbierał dane z pola antenowego monitorującego Przesmyk Suwalski. W związku z tym jednostka zajmuje się kluczowym rozpoznaniem radiowym w regionie. Dlatego upadek obiektu w takim miejscu wzbudza poważne obawy. Ale też wstępne oględziny nie ujawniły pochodzenia drona.

Reakcja służb i dochodzenie żandarmerii wojskowej

Jak podaje Radio Zet w odpowiedzi na pytania rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej napisał: – Placówka ŻW w Przasnyszu została powiadomiona o tym zdarzeniu około godz. 18:00 i niezwłocznie podjęła czynności procesowe (m.in. zabezpieczono odnaleziony BSP, a np. przesłuchania świadków rozpoczęły się już o godz. 19:30). Potwierdzam, że PŻW Przasnysz prowadzi w powyższej sprawie dochodzenie w sprawie o czyn z art. 212 ust. 1, pkt 1, lit a ustawy Prawo lotnicze” – napisał rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Implikacje incydentu dla bezpieczeństwa narodowego

Zdarzenie podkreśla luki w ochronie jednostek wojskowych przed dronami. Dlatego mogło dojść do szpiegostwa radiowego w newralgicznym regionie. Co więcej błąd w procedurach mógł przedłużyć ryzyko zbierania danych. W związku z tym, incydent wymaga analizy systemów obrony powietrznej. Jednak Żandarmeria Wojskowa kontynuuje śledztwo bez ujawniania dalszych szczegółów. Ale też przyszłe tygodnie pokażą wyniki dochodzenia.

Przeczytaj również:

Źródło: Radio Zet