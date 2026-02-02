Rosja reorganizuje swoje siły wojskowe wzdłuż granicy z Finlandią po jej przystąpieniu do NATO w 2023 roku. W 2024 roku podzielono Zachodni Okręg Wojskowy na dwa nowe – Leningradzki i Moskiewski. To ułatwia kontrolę nad północną flanką. Dlatego eksperci widzą w tym podobieństwa do taktyk stosowanych przed inwazją na Ukrainę. Co więcej propaganda Kremla kwestionuje niepodległość Finlandii od 1917 roku.

Rosja buduje modernizuje garnizony w Pietrozawodsku w rejonie Rybka. To opuszczone miejsce z lat 90. Teraz ma pomieścić 44 Korpus Armijny do 15 tysięcy żołnierzy. Zdjęcia satelitarne z fińskiej stacji Yle pokazują nowe baraki. Obecnie w Karelii stacjonuje 2,5-3 tysiące żołnierzy głównie z sił powietrznych. W bazie Besovets jest 80 myśliwców jak Su-35S i Su-27. Co więcej w magazynach leży 2 tysiące starych czołgów i pojazdów. W Kandalaksha 100 km od granicy powstaje baza dla brygady artylerii i inżynierii. To miejsce dla 2 tysięcy żołnierzy. Lokalne władze planują infrastrukturę cywilną jak gazociągi i centra zdrowia. Dlatego przewodnicząca rady Pietrozawodska Nadezhda Dreizis mówi o woli Putina. To czyni region bastionem przeciw NATO.

Propaganda Kremla i kwestionowanie granic

Rosyjska propaganda oskarża Finlandię o współpracę z nazistami w II wojnie światowej. Medvedev krytykuje prezydenta Aleksandra Stubba za rusofobię. To przypomina retorykę Putina wobec Ukrainy. Kreml żąda reparacji wojennych i podważa traktaty graniczne. Co więcej sugeruje rewizję uznania niepodległości Finlandii. W związku z tym Instytut Studiów nad Wojną widzi przygotowania do konfliktu z NATO. Jednak większość nowych jednostek trafia na front ukraiński. Ale też długoterminowo rośnie potencjał operacyjny w regionie.

Powściągliwa reakcja Finlandii i budowanie odporności

Fiński wywiad monitoruje rosyjskie działania przy granicy. Jednak rząd unika eskalacji i publicznych komentarzy. To strategia z czasów zimnej wojny. Co więcej ekspert Marko Eklund z rezerwy podkreśla że Rosja spełnia obietnice wzmocnienia granic z NATO. W związku z tym Finlandia skupia się na odporności społeczeństwa i gotowości obronnej. Ale też nie reaguje na prowokacje jak uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego w grudniu 2023 przez statek Fitburg.

Implikacje dla bezpieczeństwa NATO i Europy

Wzrost obecności Rosji przy granicy z Finlandią sygnalizuje presję na północną flankę NATO. Dlatego eksperci ostrzegają przed imperialnymi ambicjami Kremla. Co więcej propaganda legitymizuje potencjalne działania przeciw sąsiadom. W związku z tym sytuacja przypomina preludium inwazji na Ukrainę. Jednak Finlandia pozostaje czujna bez paniki.

