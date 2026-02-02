Prezydent FIFA Gianni Infantino w wywiadzie dla Sky News wezwał do zniesienia międzynarodowych zakazów dla rosyjskich drużyn. Stwierdził, że sankcje nie powstrzymały przemocy w Ukrainie. Dlatego sprzeciwia się zarówno zakazom jak i bojkotom. Co więcej uważa że nie przynoszą one żadnych pozytywnych efektów. W związku z tym jego słowa budzą kontrowersje w kontekście trwającego konfliktu. Jednak Infantino podkreśla potrzebę przywrócenia Rosjan do rozgrywek.

W rozmowie z Sky News Infantino odpowiedział na pytanie o powrót Rosjan. Powiedział: „Och, zdecydowanie musimy to zrobić”. Uzasadnił to brakiem wpływu sankcji na sytuację w Ukrainie. Co więcej zaznaczył, że zakazy tylko wzmagają negatywne emocje. W związku z tym prezydent FIFA sprzeciwia się takim środkom w sporcie. Jednak jego stanowisko kontrastuje z solidarnością wobec ofiar agresji. Ponadto Infantino nie podał konkretnego harmonogramu zmian w regulacjach.

Aktualny status zakazów dla rosyjskich drużyn

Rosyjskie reprezentacje narodowe są wykluczone z wszystkich zawodów FIFA i UEFA. Dlatego nie wezmą udziału w eliminacjach i finałach Mistrzostw Europy 2028. Turniej odbędzie się w Anglii, Irlandii, Szkocji i Walii. Co więcej ominie ich Mistrzostwa Świata 2026 w Kanadzie Meksyku i Stanach Zjednoczonych. To pierwsze z 48 drużynami. W związku z tym sankcje utrzymują izolację Rosji w światowym futbolu. Jednak Infantino dąży do zmian na poziomie młodzieżowym.

Historia wprowadzenia sankcji

Zakazy FIFA nałożyła 28 lutego 2022 roku wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę. Podobnie postąpiła UEFA w tym samym okresie. Celem było wyrażenie solidarności z Ukrainą i ofiarami agresji. Co więcej sport ma promować pokój i jedność co stoi w sprzeczności z działaniami Rosji. W związku z tym sankcje miały podkreślić te wartości w futbolu. Jednak po prawie czterech latach Infantino kwestionuje ich skuteczność.

Źródło: RMF 24