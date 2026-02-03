W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie aresztowano wieloletniego pracownika. Podejrzany jest o współpracę z rosyjskim wywiadem. Dlatego akcja SKW zaskoczyła podejrzanego w godzinach porannych. Co więcej śledztwo trwało od dłuższego czasu bez jego wiedzy. W związku z tym, Żandarmeria Wojskowa wyprowadziła go z budynku. Jednak szczegóły dowodów pozostają poufne na tym etapie.

Aresztowanie miało miejsce w siedzibie MON przy al. Niepodległości w Warszawie. Podejrzany to wieloletni pracownik średniego szczebla w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego. Dlatego nie spodziewał się interwencji służb w tym momencie. Co więcej śledztwo prowadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego w tajemnicy. W związku z tym Żandarmeria Wojskowa asystowała przy zatrzymaniu. Jednak nie ujawniono imienia ani wieku podejrzanego w komunikacie. Ponadto aktualnie trwa jego przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Zarzucone przestępstwa i zgromadzone dowody

Podejrzanemu zarzucono współpracę z obcym wywiadem konkretnie rosyjskim. Dlatego kwalifikacja prawna obejmuje szpiegostwo na szkodę Polski. Co więcej według nieoficjalnych źródeł dowody są bardzo mocne i przekonujące. W związku z tym śledztwo obejmuje Departament do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej. Jednak szczegóły materiałów dowodowych nie zostały podane do publicznej wiadomości. Ponadto sprawa toczy się w trybie ściśle tajnym z uwagi na charakter. Ale też podkreśla to ryzyka infiltracji w instytucjach państwowych.

Działania władz i komunikat ministerstwa

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oficjalny komunikat o zatrzymaniu. Potwierdzono współpracę SKW z Prokuraturą Krajową i Żandarmerią Wojskową. Dlatego czynności procesowe trwają bez przerw w prokuraturze. Co więcej departament wojskowy prowadzi sprawę z pełną dyskrecją. W związku z tym nie podano dalszych szczegółów na temat podejrzanego. Jednak podkreślono że aresztowanie odbyło się rankiem w siedzibie. Ponadto resort zapewnił o kontynuacji działań śledczych w tej sprawie.

Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego,… pic.twitter.com/yoT9q8XI3q — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 3, 2026

Źródło: RMF 24