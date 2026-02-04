Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania, przesyłania, otrzymywania i przechowywania faktur. Jej wprowadzenie wywołało spore zamieszanie wśród przedsiębiorców. Niedawno do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna postanowił przetestować to rozwiązanie w praktyce.

Na filmie, udostępnionym w mediach społecznościowych, widzimy jak mężczyzna udaje się do apteki i prosi o pudełko prezerwatyw. Następnie zwraca się do farmanceutki, by wystawiła fakturę na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wówczas zaczyna się trwająca kilka minut próba zrealizowania żądania mężczyzny.

Ten w międzyczasie mówi, że robi to celowo, gdyż – jak twierdzi – w KSeF nie ma funkcji odrzucania faktur. Każda przesłana faktura jest traktowana jako wprowadzona do obrotu. W pewnym momencie, gdy mężczyzna zdradza swój cel, kobiety zaczynają się śmiać. Ten dodaje dodatkowo, że oprócz prezerwatyw chciał również kupić maść na hemoroidy. Zapis wideo poniżej.

KSEF ♥️ Facet poszedł do apteki i kupił prezerwatywy na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 😎 jakby ktoś nie wiedział jak zaprotestować to właśnie tak 😅 pic.twitter.com/eZN4WwfPwK — Hubert Ojdana (@HubertOjdana) February 3, 2026

W przypadku fałszywej faktury w KSeF (jak na filmie, gdzie nie doszło do rzeczywistej transakcji), odbiorca może zgłosić nadużycie indywidualnie w systemie, podając uzasadnienie (np. brak współpracy z wystawcą, brak transakcji). Tylko uprawniony (np. nabywca) może to zrobić. Administracja skarbowa weryfikuje zgłoszenie. Nie ma opcji odrzucenia, ale można żądać korekty od wystawcy.

Zgłoszenie każdej fałszywej faktury w KSeF wymaga osobnego uzasadnienia, co oznacza dodatkową pracę. Nie trzeba jednak rozliczać ich podatkowo – administracja weryfikuje, a przedsiębiorca je pomija.

Podsumowując, KSeF, mimo że ma na celu uproszczenie i uszczelnienie systemu fakturowania, wciąż budzi liczne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Obawy dotyczą nie tylko gotowości technicznej firm, ale także stabilności systemu, zakresu odpowiedzialności oraz realnego wpływu nowych obowiązków na codzienne funkcjonowanie biznesu. Kluczowe będzie więc dalsze doprecyzowanie przepisów, skuteczna komunikacja ze strony administracji oraz zapewnienie narzędzi, które faktycznie ułatwią przedsiębiorcom dostosowanie się do nadchodzących zmian.

