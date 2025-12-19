W sieci udostępniono nagranie z rozmowy Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Wiadomo również, o czym rozmawiali prezydenci.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy. Do stolicy Polski przyjechał już wczoraj. Dziś doszło do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. W sieci udostępniono nagranie prezentująca fragment rozmowy głów państwa.

Profil Kancelarii Prezydenta podał także, czego dotyczyła rozmowa Nawrockiego z Zełenskim. Jest to dość ogólny opis. – Rozmowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych – napisano.

Rozmowa Prezydentów Polski @NawrockiKn i Ukrainy @ZelenskyyUa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych. pic.twitter.com/iqTC2MibvR — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Wiadomo również, że prezydent Nawrocki podczas spotkania z Zełenskim wręczył prezydentowi Ukrainy wydaną przez IPN publikację „Dokumenty Zbrodni Wołyńskiej”. Po spotkaniu z Nawrockim prezydent Ukrainy uda się do Senatu oraz Sejmu. Następnie, w godzinach popołudniowych, Wołodymyr Zełenski spotka się z premierem rządu RP – Donaldem Tuskiem.

