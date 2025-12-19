Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Warszawie podkreślił wdzięczność swojego kraju wobec Polski i zaapelował o szczególną troskę o relacje dwustronne. Jak zaznaczył, Rosja konsekwentnie dąży do osłabienia więzi między oboma narodami, dlatego – jego zdaniem – nie wolno dopuścić do ich zniszczenia.

– Ukraina zawsze jest wdzięczna Polsce i zawsze będzie wdzięczna. Będziemy pamiętać pierwsze dni brutalnej rosyjskiej agresji. Ukraina broniła siebie, ale jednocześnie broniła Europy – mówił Zełenski. Zwrócił uwagę, że dobre relacje polsko-ukraińskie mają dziś znaczenie strategiczne, a Moskwa jest żywotnie zainteresowana ich podważeniem. – Musimy być wobec siebie uważni, okazywać sobie szacunek i ostrożność, bo Rosja pragnie zrujnować te ciepłe stosunki – ostrzegł.

Ukraiński prezydent podkreślił także, że bezpieczeństwo regionu jest bezpośrednio związane z losem Ukrainy. – Bez niezależnej Ukrainy Moskwa pójdzie dalej. Bez niepodległości Ukrainy Rosja wkroczy także do Polski – stwierdził.

Wypowiedź Zełenskiego była odpowiedzią na wcześniejsze słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który wskazywał na poczucie niedostatecznego docenienia polskiej pomocy dla Kijowa. – Polacy odnoszą wrażenie, że ogromny wysiłek i wielowymiarowe wsparcie Ukrainy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie zawsze spotkały się z należnym zrozumieniem – mówił Nawrocki, dodając, że był to jeden z tematów „dżentelmeńskiej rozmowy” z ukraińskim przywódcą.

Cała rozmowa obu prezydentów pokazała, że mimo pojawiających się napięć i wzajemnych oczekiwań, Warszawa i Kijów są świadome strategicznej wagi swoich relacji. Zełenski jasno podkreślił wdzięczność Ukrainy i znaczenie polskiego wsparcia, a jednocześnie zaapelował o czujność wobec prób skłócania obu narodów przez Rosję. Z kolei Nawrocki zaakcentował potrzebę wzajemnego zrozumienia i docenienia poniesionych wysiłków. Spotkanie potwierdziło, że dialog pozostaje kluczowy dla dalszej współpracy w obliczu wspólnego zagrożenia.

Przeczytaj również: