Krzysztof Bosak przy okazji wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce w dosadnych słowach podsumował ostatnie ruchy Ukrainy.

Bosak przypomniał, że w nocy z czwartku na piątek liderzy Unii Europejskiej zdecydowali o kolejnej pożyczce dla Ukrainy w wysokości 90 mld zł. Zgodnie z ustaleniami, jeśli Ukraina jej nie spłaci, to dług pokryją państwa UE. Jednak nie wszystkie. „Tylko trzy państwa zapewniły sobie wyłączenie z odpowiedzialności za te pożyczki, które jak spodziewamy się, mogą nigdy nie zostać spłacone. To Czechy, Słowacja i Węgry. Niestety w tym gronie nie ma Polski” – powiedział Marszałek Sejmu.

Bosak przypomniał również, że dzięki decyzji poprzedniego rządu Polska „już spłaca i przez następne lata będzie spłacać odsetki od pożyczek, które Unia Europejska udzieliła Ukrainie”. „W tym samym czasie to Polska ma dwa razy większy deficyt budżetowy niż Ukraina. To polskie instytucje nie są w stanie realizować przelewów do szpitali czy innych podmiotów, które powinny normalnie wypłacać wynagrodzenia i realizować inwestycje” – powiedział.

Następnie Bosak wymienił, co „Polska otrzymuje w zamian za całą tę pomoc?”. „Po pierwsze, nie ma zgody generalnej na to, żeby prowadzić poszukiwania i ekshumacje polskich ofiar na terytorium Ukrainy” – zaczął wymieniać.

Bosak podsumowuje

„Po drugie, nie ma współpracy w zakresie dwóch ofiar tego, co się wydarzyło w Przewodowie. Po trzecie, nie są przekazywane polskiej stronie dane o skazanych na Ukrainie rosyjskich dywersantach” – wymienia dalej Bosak.

Na tym nie koniec. „Po czwarte, w ONZ Polska została oskarżona, mimo całej tej rekordowej pomocy, o sprzyjanie Rosji. I wreszcie po piąte, Polska jest wyłączona z kluczowych, toczących się na forum międzynarodowym rozmów pokojowych” – dodał Bosak.

Polska będzie spłacać pożyczkę zaciągniętą przez UE dla Ukrainy!



90 miliardów – tak astronomiczną kwotę zdecydowali się (w obecności Tuska) pożyczyć i spłacać dla Ukrainy przywódcy UE. Polacy będą spłacać, chociaż nic z tego nie dostaną i chociaż sytuacja finansowa kraju jest po… pic.twitter.com/HJI5OOP8Ik — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 19, 2025

„To nie może tak wyglądać. Polska musi przestać prowadzić politykę na kolanach. Polska zasługuje na rząd, który będzie twardo reprezentował wyłącznie polski interes narodowy” – podsumował Bosak.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; X