W piątek wieczorem, 19 grudnia 2025 r., na ekspresowej trasie S19 w województwie lubelskim doszło do poważnego karambolu z udziałem kilkunastu pojazdów. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stojeszyn między węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ – w trudnych warunkach pogodowych, przy bardzo ograniczonej widoczności spowodowanej gęstą mgłą.

Z ustaleń służb wynika, że w zderzeniu uczestniczyło 18 pojazdów – w większości samochody osobowe, ale także busy i ciężarówki. Mgła znacznie ograniczyła widoczność, co doprowadziło do kolejnych najechań na stojące wcześniej samochody. Do zdarzenia doszło przed godziną 21:00 w piątkowy wieczór. Służby ratunkowe zostały natychmiast zadysponowane na miejsce, gdzie trwała intensywna akcja ratownicza. Policja, straż pożarna i zespoły ratownictwa medycznego pracowały nad udzieleniem pomocy poszkodowanym i przywróceniem ruchu na trasie. Według oficjalnych informacji policji 12 osób zostało poszkodowanych, a 9 trafiło do szpitali w regionie – m.in. w Janowie Lubelskim, Kraśniku i Rzeszowie. Na szczęście żaden z poszkodowanych nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. W jednym z pojazdów konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby wydobyć zakleszczone osoby. Na miejscu pracowało co najmniej 11 zespołów ratownictwa medycznego z dwóch województw, co podkreśla skalę interwencji.

Utrudnienia na trasie S19

W wyniku karambolu trasa w kierunku Rzeszowa była całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy przez Modliborzyce drogami lokalnymi (DW857 i DW848). Blokada drogi utrudniała ruch przez wiele godzin – utrudnienia zakończyły się dopiero w sobotę rano, po około 10 godzinach od wypadku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informowała, że droga została odblokowana i przywrócono normalny ruch po usunięciu rozbitych pojazdów.

Wstępne analizy wskazują, że główną przyczyną karambolu były złe warunki atmosferyczne – zwłaszcza gęsta mgła znacznie ograniczająca widoczność na drodze oraz śliska nawierzchnia. IMGW wcześniej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą obejmujące Lubelskie oraz inne regiony kraju.

Źródło: Polsat News