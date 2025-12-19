Potężny pożar restauracji na Krupówkach w Zakopanem. Co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia. Z żywiołem walczy 13 zastępów straży pożarnej, a to z pewnością nie koniec. W sieci pojawiają się pierwsze dramatyczne nagrania ukazujące skalę tragedii.

Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły poinformował, że strażacy wynieśli z płonącego budynku dwie nieprzytomne osoby. Na razie za wcześnie, aby spekulować, co wywołało pożar restauracji.

Z ogniem na miejscu zdarzenia walczy już 13 zastępów straży pożarnej. Kolejne udają się na miejsce kataklizmu.

Pożar restauracji wybuchł około godziny 18.14. Ewakuowano dwie kobiety w wieku około 50 lat. „U poszkodowanych przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, po której odzyskały funkcje życiowe. Zostały przetransportowane do szpitala” – przekazał RMF FM rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły.

W mediach społecznościowych zaczynają pojawiać się dramatyczne nagrania. Widać na nich, że ogień objął cały budynek.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; RMF FM; Tygodnik Podhalański