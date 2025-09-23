Donald Trump wygłosił bardzo mocne przemówienie podczas generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Padły oskarżenia pod adresem samej organizacji. Amerykański przywódca oskarżył ją o brak działań.

„Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji. Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach” – rozpoczął Trump.

Obecny prezydent USA uderzył też w swojego poprzednika Joe Bidena. „W Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof” – mówił Trump. Dodał, że obecnie Ameryka wkroczył w „złoty wiek”.

Trump uderza w ONZ

Trump powiedział, że zakończył 7 wojen. „Rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. Od ONZ dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (…), a potem teleprompter, który nie działał” – grzmiał.

Nie brakowało mocnych słów pod adresem ONZ. „Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie” – mówił Trump.

Prezydent USA zabrał także głos ws. imigracji. „ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, które powinna, ale zbyt często stwarza nam nowe problemy – dodał. „Najlepszym przykładem jest najważniejsza kwestia polityczna naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji” – przekazał.

„Skończyliśmy w USA z tym, że obcy nielegalnie przekraczają naszą granicę. Polityka otwartych granic musi się skończyć” – zaapelował. „Wasze kraje są rujnowane” – dodał Trump. „Organizacja Narodów Zjednoczonych finansuje atak na kraje zachodnie i ich granice” – przekazał.

Źr. RMF FM