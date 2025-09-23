Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, zareagował na słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA w mocnych słowach odniósł się do naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne.

Ostatnie dni to seria naruszeń przestrzeni powietrznej przez Rosję. Wszystko zaczęło się od ataku dronów na Polskę, gdy w naszą przestrzeń powietrzną wtargnęły liczne statki bezzałogowe. Nie były uzbrojone, jednak polskie siły zbrojne, do spółki z samolotami sojuszniczymi, zestrzeliwały je.

Jakiś czas później do prowokacji doszło w Estonii. Tam przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie myśliwce. Co ciekawe, nie przebywały w niej kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt sekund, lecz całe 12 minut. Do tego dochodzi kwestia niezidentyfikowanych dronów nad lotniskiem w Kopenhadze. W tym przypadku winy Rosji nie udowodniono, jednak coraz częściej mówi się, iż za incydentem może stać obce państwo.

Głos w tej sprawie, podczas spotkania z mediami w Nowym Jorku, zabrał Donald Trump. Prezydent USA miał krótki przekaz. – Państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną – powiedział bez ogródek amerykański prezydent.

Reporter: “Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?”



Trump: “Yes, I do.”



Reporter: “Would the United States help them out in some way?”



Trump: “Depends on the circumstance, but we're very strong toward NATO.” pic.twitter.com/cq6DaidGFC — The Bulwark (@BulwarkOnline) September 23, 2025

Na słowa Trumpa błyskawicznie zareagował szef polskiej dyplomacji – Radosław Sikorski. Minister zamieścił wpis w serwisie „X”, w którym odniósł się do słów amerykańskiego prezydenta. – Roger that (zrozumiałem) – napisał.

