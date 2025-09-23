Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte zabrał głos w dyskusji na temat potencjalnego zestrzeliwania rosyjskich samolotów przez państwa europejskie. Rutte zapewnił, że Sojusz pozostaje zjednoczony ws. obrony swoich terytoriów.

„Będziemy bronić każdej piędzi natowskiego terytorium. Sojusznicy potępili nieostrożne działania Rosji, które są eskalacyjne i ryzykują życiami ludzkimi. Nie chcemy kontynuacji tego niebezpiecznego wzorca zachowań Rosji. Nasi piloci robią dokładnie to, do czego ich wyszkolono” – powiedział Sekretarz Generalny NATO.

Rutte zapewnił, ze Sojusz posiada instrumenty do skutecznej obrony. „Manewry, niezwiązane z obecnymi wydarzeniami, są bardzo zasadne dla naszej obronności i możliwości robienia tego, po co zostało założone NATO. Aby odstraszać i bronić. To będziemy robili nadal, ze spokojem i determinacją” – powiedział.

Podczas rozmowy z dziennikarzami padło pytanie o to, czy NATO planuje zestrzeliwać samoloty Rosji. „Decyzje odnośnie zestrzeliwania lub przechwytywania nadlatujących samolotów, są zawsze podejmowane w czasie rzeczywistym. W oparciu o dostępne informacje dotyczące poziomu zagrożenia, zamiarów, uzbrojenia i potencjalnego ryzyka dla sił sojusznika i osób cywilnych” – podkreślił Rutte.

„Zawsze będziemy reagować ze spokojną determinacją. Pokazaliśmy to zarówno w przypadku Polski, jak i Estonii. Chylę czoła przed pilotami” – mówił szef NATO. „W przypadku Estonii nie było bezpośredniego zagrożenia, dlatego zestrzelenie migów nie było konieczne. Zawsze upewniamy się, że reagujemy w sposób proporcjonalny. Możecie być pewni, że zrobimy, co będzie konieczne, aby bronić naszych ludzi, naszych miast, naszej infrastruktury” – zapewnił Rutte.

Źr. WP