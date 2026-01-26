Republikańscy kongresmeni zagrozili oskarżeniem Donaldowi Trumpwi, jeśli ten zdecyduje się do siłowego zajęcia terytorium Grenlandii. Impeachment Trumpa okazał się na tyle poważnym straszakiem, że amerykańska administracja złagodziła stanowisko – informuje Reuters.

Reuters poinformował, że impeachment Trumpa stał się bardzo realny jeśli prezydent zdecyduje się na zbrojną inwazję na Grenlandię. Co ciekawe, to republikańscy członkowie Kongresu ostrzegli przed tym sekretarza stanu USA Marco Rubio i wysokich rangą urzędników Białego Domu – podała agencja, powołując się na źródła.

W Kongresie panują obawy, że Trump może rozpocząć dużą operację militarną bez uprzedniej konsultacji z parlamentem – przekazały dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Dlatego właśnie kongresmeni obu partii sugerowali współpracownikom Trumpa, aby porzucili pomysł zbrojnej inwazji na Grenlandię.

Jeszcze kilka tygodni temu Trump wypowiadał się bardzo konfrontacyjnie wobec możliwości zajęcia Grenlandii. Jednak po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, która odbyła się podczas szczytu w Davos, Trump ogłosił, że uzgodnił ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i całego regionu Arktyki.

Jednocześnie odwołał groźbę wprowadzenia ceł na państwa wspierające Danię w obronie Grenlandii.

Źr. dorzeczy.pl