Krzysztof Bosak bezlitosny dla Donalda Tuska. Jeden z liderów Konfederacji skrytykował postawę polskiego premiera wobec prezydenta USA – Donalda Trumpa.

Bosak ocenił, że premier Włoch, Giorgia Meloni „mając silną władzę i będąc prawicowym politykiem”, pozostając jednocześnie w poprawnej relacji z Donaldem Trumpem ma „więcej przestrzeni na dystansowanie się czy krytykę” amerykańskiego przywódcy.

Jeden z liderów Konfederacji uważa z kolei, że Polska z Donaldem Tuskiem na czele jej rządu nie ma takich możliwości. Bosak przypomina, że Tusk wbijał Trumpowi „szpilki”, gdy nie było to potrzebne. – Tusk celował Trumpowi pistolecikiem z palców jak idiota – powiedział Bosak. – Nie wiadomo po co, co jest uwiecznione na zdjęciach – dodał.

– Polskie interesy na forum międzynarodowym trzeba reprezentować dumnie, ale też mądrze. I pomiędzy dumą a głupotą jest bardzo duża różnica, której sądzę, że pan zupełnie nie rozumiem – powiedział zwracając się do Roberta Biedronia.

Biedroń chwilę wcześniej twierdził zaś, że w obliczu relacji z Amerykanami znajdujemy się „na kolanach”. – Nie powinniśmy czołgać się przed Amerykanami – mówił Biedroń nie dając dojść do głosu Bosakowi.

