Generał Rajmund Andrzejczak, polski dowódca wojskowy, skomentował słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent twierdzi, że NATO nie udzielało USA należytego wsparcia, gdy te tego potrzebowały.

Słowa Donalda Trumpa na temat NATO odbiły się szerokim echem. Amerykański prezydent krytycznie wypowiedział się na temat Sojuszu twierdząc, że ten nie wspierał należycie USA w potrzebie. Wspomniał m.in. operację w Afganistanie.

– Powiedzą, że wysłali trochę żołnierzy do Afganistanu. I tak się stało, ale pozostali trochę z tyłu, trochę poza linią frontu – powiedział Trump nie zważając na fakt, iż w Afganistanie zginęło m.in. niemal 50-ciu polskich żołnierzy czy ponad 450 brytyjskich.

Do tych słów odniósł się Rajmund Andrzejczak, były wojskowy w stopniu generała, który dowodził polskich kontyngentem w Afganistanie. Andrzejczak, na antenie Kanału Zero, gdzie prowadzi swój program, wprost powiedział, że wypowiedź Trumpa jest „nieprawdziwa”. Andrzejczak dodał także, iż wspomniane słowa są „szkodliwe” i „po ludzku nieuczciwe”.

– Gen. Rajmund Andrzejczak osobiście dowodził polskimi siłami specjalnymi w prowincji Ghazni w Afganistanie. Dla generała słowa Trumpa o „pozostawaniu z tyłu” są więc wyjątkowo poruszające i krzywdzące. W najnowszym materiale generał Andrzejczak odnosi się do słów prezydenta USA, wspominając jednocześnie żołnierzy poległych w Afganistanie. Wypowiedź Trumpa to ordynarny brak szacunku i godności – czytamy w opisie nagrania zamieszczonego przez Kanał Zero w serwisie „X”.

