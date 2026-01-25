Brytyjski „The Times” poinformował, że podczas zimowych manewrów NATO Joint Viking w północnej Norwegii w marcu 2025 r. fińscy rezerwiści całkowicie dominowali nad amerykańskimi oddziałami.

Według gazety presja była tak duża, iż dowództwo ćwiczeń miało poprosić Finów o osłabienie natarcia. Jedno z wojskowych źródeł przytoczonych przez dziennik stwierdziło, że Finów „proszono, by im odpuścić, by przestali wygrywać z Amerykanami”, ponieważ kolejne niepowodzenia poważnie psuły morale żołnierzy USA.

W scenariuszu ćwiczeń Finowie – głównie rezerwowi – działali po stronie ofensywnej, a Amerykanie odgrywali rolę sił obronnych. Według brytyjskiej redakcji wynik starcia uwidocznił szerszą słabość USA w operowaniu zimą i w warunkach arktycznych. Kraje europejskie takie jak Finlandia, Norwegia czy Wielka Brytania mają znacznie większe doświadczenie w prowadzeniu działań w tej strefie klimatycznej, co czyni je naturalnym filarem bezpieczeństwa północnej flanki NATO.

Zależność Stanów Zjednoczonych od know-how sojuszników ma być szczególnie wyraźna w kwestiach operacyjnych i technicznych – od taktyki walki w śniegu po technologie lodołamaczy. „The Times” sugerował, że porażki z Finami prowokują pytania o realne możliwości US Army w Arktyce, zwłaszcza w kontekście debat dotyczących amerykańskich ambicji wobec Grenlandii. Choć Donald Trump oficjalnie zaprzeczył, jakoby planował siłowe przejęcie wyspy, wciąż miał zabiegać o jej podporządkowanie innymi metodami, podczas gdy część państw europejskich wysłała tam swoje kontyngenty.

W tegorocznej edycji Joint Viking brało udział około 10 tys. żołnierzy z kilku państw NATO. Ze strony Finlandii uczestniczyły m.in. pododdziały Jääkäriprikaati, natomiast z USA m.in. II Marine Expeditionary Force oraz 41. Brygada Artylerii Polowej.

