Pokój na Ukrainie możliwy jeszcze w tym półroczu? Rozmowy pokojowe nabierają tempa, a Amerykanie wskazują nieformalną datę zawarcia rozejmu. Jeśli w tym terminie do tego nie dojdzie, nie wykluczone, że USA w ogóle porzucą negocjacje.

W ostatnim czasie delegacje z Ukrainy i Rosji spotkały się w Abu Zabi, gdzie rozmawiały z Amerykanami i między sobą. Amerykanom zależy szczególnie na tym, aby pokój na Ukrainie zapanował przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami do Kongresu. „Midterm election”.

Jeśli do wyborów dojdzie w USA przed rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie, to Donalda Trumpa może to kosztować bardzo drogo. Wybory midterm odbywają się w połowie kadencji prezydenta i stanowią probierz poparcia dla głowy państwa.

„Amerykańska polityka wkracza w cykl wyborczy – od lata cała uwaga Białego Domu będzie skupiona na kampanii przed wyborami” – zauważa Ołeksij Honczarenko, cytowany przez RMF FM. Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy twierdzi, że „kwestia ukraińska” nie zniknie, lecz zejdzie na dalszy plan.

Dlatego współpracownikom Trumpa zależy, aby pokój na Ukrainie zapanował do 15 maja. „Jeśli Trump nie przedstawi do maja wyniku w sprawie zakończenia wojny, będzie to dla niego raczej minusem niż plusem. Według dostępnych informacji maj jest w USA nieformalnym terminem – po tym czasie strona amerykańska może wycofać się z procesu negocjacyjnego” – ostrzega ukraiński polityk.

Źr. RMF FM