Wirus Nipah, znany ze swojej wysokiej śmiertelności, ponownie budzi obawy na arenie międzynarodowej. W Indiach pojawiają się coraz to częstsze przypadki zakażenia tym wirusem. Dlatego kolejne kraje wprowadzają rygorystyczne środki bezpieczeństwa na granicach.

Wirus Nipah po raz pierwszy zidentyfikowano pod koniec lat 90. XX wieku. Jego naturalnym rezerwuarem są nietoperze owocowe z rodzaju Pteropus, które mogą przenosić patogen na zwierzęta gospodarskie, takie jak świnie, a w konsekwencji na ludzi. Co więcej, główny obszar występowania obejmuje tak zwany „pas Nipah”, czyli regiony Malezji, Singapuru, Bangladeszu i Indii. Obecnie wirus Nipah jest klasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako patogen o wysokim potencjale epidemicznym. Ponieważ brakuje szczepionki i skutecznego leczenia, wczesna wykrywalność jest kluczowa dla ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.

Objawy i śmiertelność wirusa Nipah

Infekcja wirusem Nipah zaczyna się niewinnie – od gorączki, bólów głowy, wymiotów i mięśni. Dlatego w cięższych przypadkach dochodzi do poważnych komplikacji neurologicznych, w tym dezorientacji, drgawek i utraty przytomności. Pacjenci mogą wpaść w śpiączkę, a nawet umrzeć. Śmiertelność wirusa Nipah waha się od 40 do 75 procent, co czyni go jednym z najbardziej niebezpiecznych patogenów. Szybka izolacja zakażonych i opieka medyczna mogą znacząco poprawić szanse na przeżycie. Eksperci zalecają unikanie kontaktu z nietoperzami oraz owocami, które mogły być skażone ich śliną lub odchodami.

Aktualna sytuacja w Indiach

Indie zmagają się z nowymi przypadkami wirusa Nipah, szczególnie w regionach graniczących z Bangladeszem. Władze wprowadziły wzmożone kontrole sanitarne w dotkniętych obszarach. Ponad sto osób, które miały kontakt z zakażonymi, poddano kwarantannie. W jednym ze szpitali w Burdwan potwierdzono infekcje u pięciu członków personelu medycznego. Lokalne służby zdrowia apelują o czujność i zgłaszanie pierwszych symptomów. Te działania mają zapobiec szerszemu rozprzestrzenianiu się wirusa w gęsto zaludnionych regionach.

Reakcje międzynarodowe. Kontrole na lotniskach

W odpowiedzi na outbreak w Indiach, kilka krajów azjatyckich wdrożyło prewencyjne badania. Tajlandia rozpoczęła sprawdzanie temperatury i obserwację objawów u pasażerów przylatujących z Indii. Kontrole obejmują przede wszystkim główne lotniska. Podróżni otrzymują instrukcje, co robić w przypadku pojawienia się symptomów. Nepal wprowadził podobne procedury na lotnisku Tribhuvan w Katmandu oraz na lądowych przejściach granicznych. Z kolei Tajwan wzmocnił nadzór sanitarny na swoich portach lotniczych. Te kroki przypominają czasy pandemii COVID-19, podkreślając globalną czujność wobec zagrożeń epidemicznych.

