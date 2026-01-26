W poniedziałkowy poranek na Pomorzu doszło do groźnego wypadku, w którym pociąg techniczny uderzył w ciężarówkę na strzeżonym przejeździe kolejowym. Kierowca pojazdu ciężarowego w ostatniej chwili wyskoczył z kabiny, co uratowało mu życie. Zdarzenie spowodowało zawieszenie ruchu kolejowego na ważnej trasie, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 10:00 w miejscowości Widzino w województwie pomorskim. Ciężarówka marki Scania, ciągnąca czerwoną przyczepę, wjechała na przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Zbliżający się pociąg techniczny, na pokładzie którego znajdował się jedynie maszynista, nie zdołał uniknąć kolizji. Siła uderzenia przewróciła kabinę ciężarówki na bok i przesunęła przyczepę na peron kolejowy. Na miejscu leżały porozrzucane fragmenty metalowych barier i uszkodzonej naczepy.

Błyskawiczna reakcja kierowcy

Kierowca ciężarówki zauważył nadjeżdżający skład, podjął błyskawiczną decyzję i opuścił pojazd tuż przed zderzeniem. Dzięki temu uniknął poważnych obrażeń. Badania alkomatem potwierdziły, że zarówno on, jak i maszynista pociągu pozostawali trzeźwi podczas zderzenia. Pociąg techniczny nie przewoził pasażerów, co dodatkowo zapobiegło potencjalnej tragedii z większą liczbą poszkodowanych.

Wypadek całkowicie wstrzymał ruch na linii kolejowej nr 405, łączącej Ustkę z Piłą. Policja natychmiast zabezpieczyła teren i rozpoczęła dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. Podkomisarz Jakub Bagiński z lokalnej komendy poinformował: – Na razie znamy tylko wstępne ustalenia. Śledczy wyjaśnią szczegółowe przyczyny i tło incydentu w toku dochodzenia.

