Ks. Krzysztof Kralka, kapłan znany z szerokiej działalności ewangelizacyjnej, odchodzi z kapłaństwa. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pallotyn ks. Krzysztof Kralka był powszechnie znany jako charyzmatyczny ewangelizator, inicjator Szkół Nowej Ewangelizacji oraz autor licznych książek. Przez ostatnie dwa i pół roku jego działalność była ograniczona – spowodowane to było urlopem, podczas którego kapłan rozeznawał swoje miejsce w życiu, w Kościele i w świecie.

Teraz podjął decyzję o opuszczeniu stanu kapłańskiego. – Jest to decyzja głęboko przemyślana i rozeznana. Dojrzewała we mnie przez dłuższy czas i jest podjęta w zgodzie z moim sumieniem oraz wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności za własne życie i drogę, którą wybieram – napisał na Facebooku.

– Powodów tej decyzji jest wiele i nie sposób w krótkiej formie opisać ich w pełni. Wśród nich znajdują się zarówno przyczyny teologiczne, jak i strukturalne. Coraz wyraźniej doświadczam, że nie jestem w stanie odnaleźć się w obecnych strukturach Kościoła ani dalej funkcjonować w taki sposób, jakiego wymagałaby ode mnie dalsza posługa. Nie potrafię również zgodzić się z niektórymi sposobami, w jakich kapłaństwo Kościoła wyraża dziś siebie i swoją posługę – dodał w dalszej części.

Kralka wyjaśnia, że dalej chce głosić Ewangelię. Nie zamierza także porzucać chrześcijaństwa. – Chcę towarzyszyć wszystkim, którzy są w drodze: niezależnie od ich historii życia, światopoglądu czy doświadczeń. Tym, którzy po prostu szukają sensu, prawdy i Boga. Całe doświadczenie, które zdobyłem w swoim dotychczasowym życiu, chcę poświęcić właśnie temu. Tak to rozeznałem. Tak to czuję. I taką drogę wybieram, pozostając w zgodzie z własnym sumieniem – stwierdził.

