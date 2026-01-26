Punktualnie o godzinie 20 podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się tradycyjny moment kulminacyjny — „Światełko do Nieba”. To właśnie wtedy Orkiestra podsumowuje dzień pełen emocji i solidarności, a scena rozświetla się efektami wizualnymi. W chwili rozpoczęcia iluminacji na koncie WOŚP było już zgromadzonych ponad 91 mln zł.

Choć „Światełko do Nieba” od lat stanowi nieodłączny element finałów, w ostatnich latach coraz częściej wywołuje publiczną debatę. Pokazy pirotechniczne, nawet te sceniczne, wzbudzają kontrowersje, zwłaszcza w kontekście ochrony zwierząt. W Sejmie trwają dyskusje o ewentualnym zakazie używania fajerwerków, dlatego transmisja tegorocznego finału również spotkała się z licznymi komentarzami w sieci.

Pod relacją na żywo pojawiły się setki wpisów internautów. Część osób krytykowała pokaz, inni natomiast tłumaczyli, że nie były to klasyczne fajerwerki, lecz cicha pirotechnika sceniczna, podobna do tej stosowanej na koncertach i festiwalach.

Jak to możliwe, że w Sylwestra fajerwerki, race, flary i cała inna pirotechnika straszy zwierzęta, powoduje hałas i zanieczyszczenie środowiska, a podczas finałów WOŚP i Światełka do Nieba zwierzęta są szczęśliwe a środowisko zadbane?

Światełko do Nieba AD 2026.

– Czy ty rozumiesz, że te fajerwerki są bezhukowe? To jest pirotechnika sceniczna, jak na koncertach i festiwalach, a w dodatku pokaz był dwuminutowy. A przez cały tydzień przed Sylwestrem nawalają – napisał jeden z internautów. – Jak nie wierzysz, to trzeba było pojechać na miejsce. Mikrofony na transmisji były włączone i ledwo co było słychać te 'fajerwerki’ – dodał kolejny. – To nie były fajerwerki, tylko pirotechnika sceniczna, którą ledwo co słychać – podsumował ktoś inny.

To nie był zwykły wieczór! To było spotkanie ludzi, emocji i dobra w najczystszej postaci!



Tysiące osób zebrało się na błoniach największego stadionu w Polsce, by wspólnie podziwiać Światełko do Nieba!



Przeżyjcie z nami jeszcze raz ten wyjątkowy moment 34. Finału…

„Światełko do Nieba” to moment, który wciąż wywołuje emocje — jedni zachwycają się wizualnym spektaklem, inni dyskutują o jego wpływie. Komentarze internautów jasno wskazują podział: jedni bronią pirotechniki scenicznej jako bezpiecznej i krótkiej, drudzy krytykują każdy huk w kontekście zwierząt i środowiska.

