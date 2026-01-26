Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożyli w ostatnich dniach roboczą wizytę w Wilnie w Republice Litewskiej. Oficjalnym celem wizyty były obchody 163. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w stolicy Litwy. W uroczystościach uczestniczyli także prezydent Litwy Gitanas Nausėda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas dnia wizyty delegacje Polski, Litwy i Ukrainy prowadziły rozmowy plenarnie oraz miały serię spotkań w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. Dyskusje dotyczyły m.in. wspólnej historii, bezpieczeństwa regionu i trwającego konfliktu na Ukrainie — ze szczególnym zaznaczeniem zagrożeń ze strony Rosji, która według Nawrockiego pozostaje poważnym wyzwaniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Do sieci trafiło również nagranie, na którym widać moment przywitania głów państwa. Nawrocki został bardzo serdecznie przywitany przez litewskiego prezydenta, który przyjął go wraz ze swoją małżonką.

W trakcie pobytu Nawrocki i jego litewski odpowiednik podkreślali, że relacje między Polską i Litwą są niezwykle bliskie, zarówno w kontekście historycznym, jak i bezpieczeństwa — szczególnie w obszarze współpracy w ramach UE i NATO.

Przeczytaj również: