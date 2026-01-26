Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas realizacji programu na YouTube „Duży w Maluchu”. Gościem popularnego formatu Filipa Nowobilskiego był minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek.

Program prowadzony przez Nowobilskiego ma nietypową formułę. Prowadzący przeprowadza wywiad z gościem w swoim złotym fiacie 126p, czyli popularnym „maluchu”. Ostatnio do programu zawitał minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek.

W trakcie realizacji nagrania Żurek przesiadł się za kierownicę samochodu, a Nowobilski usiadł na siedzeniu pasażera. Panowie prowadzili ożywioną rozmowę, a Żurek kierował auto. W pewnym momencie doszło jednak do niebezpiecznego zdarzenia. Na filmie widać bowiem, jak na pasy wchodzi kobieta, a Żurek pomimo to przejeżdża przez „zebrę”.

Prowadzący był zaniepokojony i dał temu wyraz. – Proszę uważać – powiedział Filip Nowobilski do swojego rozmówcy, a Żurek, nie kryjąc swojego zaskoczenia, spojrzał na niego. – Coś się stało? – zapytał minister sprawiedliwości. – Przejechał pan prawie po tej pani – odparł Nowobilski.

Żurek próbował ratować sytuację. – Nie, no gdzie. Pani była jeszcze daleko – odparł. – Okej, dobra – powiedział po chwili prowadzący i wrócił do wcześniejszego wątku. Fragment programu został opublikowany w mediach społecznościowych, gdzie szeroko komentowali go internauci. Zresztą, zobaczcie sami:

Minister Żurek naprawdę jeździ bezpiecznie. Oto dowód na filmie. #brd pic.twitter.com/6DtKf76U9F — Wojciech z Doliny Młynów (@VonKappe) January 26, 2026

