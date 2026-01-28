Monika Olejnik i Szymon Hołownia starli się w programie „Kropka nad i”. Prezenterka oskarżyła osobiście byłego Marszałka, że ten „ośmiesza partię”. Ten nie pozostał dłużny i zarzucił prowadzącej insynuacje.

Olejnik od początku zaatakowała nawiązując do niedawnego posiedzenia Rady Krajowej Polski 2050, podczas którego Hołownia, uczestniczący zdalnie z Dubaju, miał nagle zerwać obrady. „Nie czuje pan, że pan ośmiesza też tę partię? Na przykład obrażaniem w piątek. Państwo rozmawiali, nagle pan się obraził, bo nie poszło po pana myśli. Wylogował się pan” – mówiła.

Hołownia stwierdził, że to insynuacje. Swoje zachowanie uzasadniał różnicą czasu i zmęczeniem. „U mnie w miejscu, w którym jestem, jest środek nocy. Nie jestem w stanie po pięciu godzinach debat prawniczych, dzielących wszystko na atomy, zrozumieć, o co chodzi w kolejnych zgłaszanych wnioskach formalnych. Przekazuję przewodnictwo Agnieszce Buczyńskiej” – mówił.

Olejnik nie ustępowała. „Przepraszam, czy pan żyje w jakiejś bańce? Czy pan nie zauważył, co mówią politolodzy? Co mówią politycy? Jak wszyscy się śmieją z państwa?” – dociskała.

„Ale to niech się śmieją. Natomiast moją odpowiedzialnością jest nie zaspokajać politologów, tylko spróbować poskładać to towarzystwo i to środowisko, które wygrało wybory z PiS w 2023 r., żeby mogło odpowiadać i zapewniać bezpieczeństwo w Polsce” – podkreślił Hołownia. „Partia polityczna, która na żywo relacjonuje przez jednego ze swoich członków Rady Krajowej do mediów swoje najbardziej wewnętrzne rozmowy, to nie jest partia, która ma szansę się utrzymać” – dodał.

Nie zabrakło też pytań o potencjalną koalicję z PiS, co również wywołało duże emocje. „Ile razy będę wzywany na dywanik i będę musiał, jak uczniak, przekonywać o swojej koszerności i pięciopalczastości? Od 2022 r. wszyscy mówią mi: „Hołownia zrobi koalicję z PiS”. Z kim Hołownia zrobił koalicję w 2023? Z kim Hołownia głosuje? W jakiej koalicji Hołownia wypełnił umowę koalicyjną, rezygnując ze stanowiska marszałka?” – denerwował się poseł.

Źr. se.pl