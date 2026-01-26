Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce nie wykluczył sensacyjnego scenariusza. Ocenił, że w Polsce 2050 pojawiła się grupa posłów, którzy mogą doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. Nie chciał jednak zdradzić żadnych nazwisk.

Wewnętrzne wybory w Polsce 2050 mogą doprowadzić nawet do rozpadu ugrupowania. Szymon Hołownia wprost przyznał, że w partii trwa „wojna domowa”, a on sam rozważa opuszczenie ugrupowania, bo się w nim nie odnajduje.

Tymczasem tygodnik „Newsweek” poinformował, że wśród posłów krąży plotka o tym, że część posłów Polski 2050 może rozbić koalicję rządzącą. „Na stole jest także scenariusz układu z PiS i teki premiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz” – powiedział jeden z informatorów tygodnika.

Oliwy do ognia dolał Przemysław Czarnek, który potwierdził, że w Polsce 2050 może dojść do rozłamu. „Nie będę wskazywał żadnych imion i nazwisk, bo to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie. Od dawna jednak mam nadzieję, że jest w Polsce 2050 kilkanaście osób, które myślą o tym, jak zastopować rządy Donalda Tuska i obrać dobry kurs” – powiedział.

Czarnek dodał, że „ma ogromną nadzieję, że podobny scenariusz jest przynajmniej rozpatrywany przez część posłów Polski 2050, którzy jak będą tkwić w tym rządzie przez następne blisko dwa lata, to doprowadzą siebie do ruiny, a przede wszystkim doprowadzą Polskę do ruiny”.

Były minister nie wykluczył nawet scenariusza, w którym ktoś spoza PiS mógłby stanąć na czele rządu. „Ależ oczywiście, przecież PiS od dawna ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego wskazywało na różne możliwości i różne konfiguracje, także w tym Sejmie po to, żeby zastopować szkodliwy dla Polski rząd Donalda Tuska i Koalicji 13 grudnia. Wszystkie scenariusze są na stole” – zaznaczył Czarnek.

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET