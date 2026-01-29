W najbliższych godzinach oczy ekspertów kosmicznych skierowane będą na niebo nad Europą. Drugi stopień chińskiej rakiety Zhuque-3, ważący ponad 12 ton, zbliża się do niekontrolowanego wejścia w atmosferę Ziemi. Według prognoz, trajektoria może przebiegać nad Polską, co skłoniło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) do wydania specjalnego komunikatu.

Rakieta Zhuque-3 to innowacyjny projekt prywatnej chińskiej firmy LandSpace, specjalizującej się w technologiach kosmicznych. Jej pierwszy udany lot orbitalny miał miejsce 3 grudnia 2025 roku, z kosmodromu Jiuquan w Chinach. Misja ta była kamieniem milowym dla prywatnego sektora kosmicznego w Azji, demonstrując możliwości wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską.

Natomiast drugi stopień rakiety, oznaczony jako ZQ-3 R/B, pozostał na orbicie o perygeum wynoszącym zaledwie 125 kilometrów. Taka wysokość sprawia, że obiekt stopniowo traci prędkość pod wpływem oporu atmosferycznego, co prowadzi do nieuniknionego spadku. Eksperci podkreślają, że tego typu deorbitacje są naturalnym procesem dla wielu misji kosmicznych, ale w tym przypadku brak pełnej kontroli nad trajektorią budzi dodatkowe zainteresowanie.

Przewidywany czas i trajektoria spadku

Według najnowszych szacunków, deorbitacja rakiety nastąpi 30 stycznia 2026 roku, w oknie czasowym od 3:35 do 16:51 czasu polskiego. Trajektoria obiektu ma przebiegać nad kontynentem europejskim, potencjalnie obejmując obszary takie jak Wyspy Brytyjskie, Dania, południowa część Skandynawii, region Morza Bałtyckiego oraz Polska.

Prognozy te opierają się wyłącznie na danych z systemów monitoringu orbitalnego, ale specjaliści ostrzegają, że mogą ulec zmianie w miarę napływu nowych informacji. Czynniki takie jak gęstość atmosfery czy drobne wahania orbity mogą wpłynąć na ostateczny punkt wejścia w atmosferę. Podobne zdarzenia miały miejsce w przeszłości, jak niekontrolowany spadek drugiego stopnia rakiety Falcon 9 w lutym poprzedniego roku, pokazały, jak trudne jest precyzyjne przewidywanie takich trajektorii.

Komunikat RCB i monitoring sytuacji

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zareagowało na sytuację, wydając oficjalny komunikat w sprawie deorbitacji rakiety. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prowadzi ciągły monitoring obiektu we współpracy z międzynarodowymi partnerami. RCB zaleca obywatelom śledzenie aktualnych informacji na stronach POLSA, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

📡 Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prognozuje, że jutro, 30 stycznia, dojdzie do wejścia w atmosferę fragmentu chińskiej rakiety. Jedne z ostatnich przelotów mogą przebiegać nad Polską.



⏰ Według aktualnych danych deorbitacja może nastąpić między godz. 3:35 a 16:51 czasu… — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 29, 2026

W komunikacie podkreślono, że ryzyko spadku fragmentów na tereny zamieszkane jest minimalne – statystycznie bardzo niskie. Większość szczątków rakiety spłonie w atmosferze, a te, które przetrwają, prawdopodobnie spadną do oceanu lub na obszary niezamieszkane. Niemniej jednak, w przypadku jakichkolwiek niepokojących obserwacji na niebie, mieszkańcy powinni zgłaszać je odpowiednim służbom.

Źródło: Polsat News