Kanał Zero opublikował nagranie z udziałem Karola Nawrockiego. W filmie widać, jak prezydent zwraca się do widzów oraz pracowników Telewizji Polskiej w likwidacji.

– Ja od razu wyrażę swój smutek panie redaktorze, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej – rozpoczął swoją wypowiedź prezydent Karol Nawrocki zwracając się do jednego z dziennikarzy reprezentujących Telewizję Polską.

– Cieszę się, że pan redaktor jest. Sympatycznie się pan do mnie uśmiecha, ale w Telewizji Polskiej w likwidacji powiecie – nie wiem – że miałem niezawiązaną sznurówkę lub coś takiego – rzucił po chwili prezydent.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ głowa państwa zdecydował się pozdrowić wszystkich widzów TVP. – Ale… życzę powodzenia. Pozdrawiam telewidzów Telewizji Polskiej w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie – zakończył swoją wypowiedź Karol Nawrocki.

