W najnowszym zwrocie wydarzeń związanych z konfliktem na Ukrainie, prezydent Donald Trump ujawnił, że bezpośrednio zwrócił się do Władimira Putina z apelem o wstrzymanie ataków na Kijów i inne miasta. Według jego słów, rosyjski lider zgodził się na tygodniowe zawieszenie bombardowań, motywowane ekstremalnymi mrozami.

Trump podzielił się szczegółami podczas spotkania z administracją USA. Twierdzi, że osobiście poprosił Putina o przerwę w ostrzałach, a ten zgodził się bez wahania. „To było bardzo miłe” – ocenił Trump, dodając, że wielu sceptyków wątpiło w sukces takiej prośby. Podkreślił też, że Ukraińcy byli zaskoczeni pozytywną odpowiedzią Rosji. Mimo to, rzeczywistość na froncie pozostaje skomplikowana.

Tymczasem, tego samego dnia, 28 stycznia, Rosja przeprowadziła atak dronami na dzielnicę mieszkalną w Krzywym Rogu, raniąc trzy osoby i powodując śmierć starszej kobiety pod gruzami. Dlatego te incydenty kwestionują pełną skuteczność zawieszenia ognia.

Tło i kontekst rozmów

Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa już od lat, a ostatnie miesiące przyniosły nasilenie ataków na infrastrukturę energetyczną po obu stronach. Trump podkreśla swój aktywny udział w negocjacjach pokojowych. Jak podaje, jego prośba do Putina była częścią szerszych wysiłków na rzecz ochrony cywilów w obliczu surowej zimy.

Pierwsze doniesienia o możliwym zawieszeniu ognia pojawiły się 28 stycznia 2026 roku. Źródła, w tym blogerzy wojenni i ukraińskie kanały na Telegramie, sugerują, że obie strony – rosyjska i ukraińska – wydały rozkazy wstrzymania ataków na kluczowe obiekty energetyczne. Zakaz ma obowiązywać do 3 lutego i obejmuje Kijów, obwód kijowski oraz instalacje energetyczne na terytorium Ukrainy. W zamian, Ukraina miała powstrzymać się od uderzeń na rosyjskie rafinerie i tankowce.

Przeczytaj również:

Źródło: RMF 24