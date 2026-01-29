Sebastian Fabijański, znany aktor i raper, był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. W pewnym momencie rozmowa potoczyła się w nietypowy sposób, ponieważ artysta… wykonał test na narkotyki.

Podczas rozmowy Stanowski przyznał, że nie wierzy, że Fabijański, w czasie największego kryzysu wizerunkowego, nie zaczął korzystać z substancji psychoaktywnych. Aktor stanowczo temu zaprzeczył i przyznał, że jest gotowy poddać się testom narkotykowym.

W pewnym momencie Stanowski powiedział, że dysponuje takim testem. Fabijański nie wydawał się tym przejęty. Co więcej, powiedział, że jest gotowy wykonać test. Nie chce jednak plotek, że ktoś oddał próbkę za niego, dlatego za artystą udał się… kamerzysta.

Po chwili Fabijański wrócił z kubeczek, w którym zamoczył test. Wynik był dostępny bardzo szybko. Okazało się, że aktor jest „czysty”. Test nie wykazał, by artysta zażywał jakiekolwiek substancje psychoaktywne. Sytuacja była dość dziwna, ale wydaje się, że jednoznacznie zamknęła temat rzekomego korzystania przez Fabijańskiego z narkotyków.

