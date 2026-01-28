Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Moskwy, jeśli chce się spotkać z Władimirem Putinem. O możliwości takiego spotkania mówił wcześniej szef ukraińskiego MSZ.

W rozmowie z rosyjskimi mediami Uszakow przyznał, że Donald Trump wielokrotnie naciskał, by Zełenski spotkał się z Putinem. „To dla nas żadna nowość. Nawiasem mówiąc, wielokrotnie omawialiśmy to podczas rozmów telefonicznych” – powiedział doradca Putina.

Uszakow przypomniał, że sam Putin już wcześniej zapraszał Zełenskiego na szczyt pod warunkiem zorganizowania go w Moskwie.

„Proszę, przekażcie (Zełenskiemu – red.) zaproszenie do Moskwy. Jednocześnie możemy zagwarantować bezpieczeństwo i niezbędne warunki pracy” – zapewnił Uszakow.

Co więcej, Uszakow twierdzi, że Putin rzekomo nigdy nie odmawiał, by Zełenski mógł się z nim spotkać. Podkreślił, że rozmowy przywódców należy dobrze przygotować i powinny skupić się na dopięciu porozumień, a nie omawianiu ich od początku.

Tymczasem dzień wcześniej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha powiedział Europejskiej Prawdzie, że prezydent Wołodymyr Zełenski jest gotów na osobiste spotkanie z Władimirem Putinem.

Źr. Interia