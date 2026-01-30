Krzysztof Stanowski ujawnił opóźnienie startu telewizji Zero TV zaplanowanego na 1 lutego 2026 roku. Powodem jest brak podpisanej umowy z brokerem reklamowym TVN Media. Dlatego start przesunięto o miesiąc lub dwa mimo długich negocjacji.

Projekt Zero TV miał wystartować 1 lutego jako nowa forma dystrybucji treści Kanału Zero. Partnerem technicznym jest Canal+ odpowiedzialny za przygotowania infrastruktury. Natomiast TVN Media miało pełnić rolę brokera reklamowego w tym przedsięwzięciu. Negocjacje z TVN Media trwały aż siedem miesięcy bez żadnych sygnałów problemów. Umowa była gotowa do podpisania od dłuższego czasu. Jednak na kilkadziesiąt godzin przed planowanym startem TVN Media odmówiło podpisu. Dlatego opóźnienie wyniesie prawdopodobnie miesiąc lub dwa miesiące według Stanowskiego. Co więcej Canal+ znalazł się w niekomfortowej sytuacji przez tę decyzję. W związku z tym projekt telewizyjny musi poczekać na nowego partnera reklamowego. Ponadto portal Zero.pl wystartuje w terminie i będzie dostępny dla widzów.

Wyjaśnienia Krzysztofa Stanowskiego. Oskarżenia o sabotaż

Krzysztof Stanowski jako szef Kanału Zero podzielił się szczegółami w mediach społecznościowych. Twierdzi że TVN Media przez miesiące zapewniało o współpracy bez zagrożeń. Wynegocjowana umowa czekała na podpis ale nagle odmówiono. Dlatego Stanowski traktuje to jako celowy zabieg komplikujący biznes Kanału Zero. Co więcej podkreśla że takie działania nie mają związku z przyzwoitością w biznesie. Jednak produkcja treści dla kanału będzie kontynuowana bez przerw. W związku z tym opóźnienie nie wpłynie na główne cele projektu medialnego. Ponadto Stanowski ma nadzieję na szybki start najpóźniej za dwa miesiące. Ale też wyraża podejrzenia co do intencji TVN Media w tej sprawie.

KOMUNIKAT / WAŻNE / DOBRE I ZŁE WIEŚCI



Na 1 lutego zaplanowany był start telewizji ZERO. Z przyczyn, na które nie mam najmniejszego wpływu, start zostanie opóźniony – być może o miesiąc, być może o dwa. Mam nadzieję, że ruszymy szybko, najpóźniej za dwa miesiące, ale…



Ale… — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 30, 2026

