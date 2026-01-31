Polskie systemy obrony powietrznej wykryły w nocy z 30 na 31 stycznia obiekty, które przekroczyły granicę od strony Białorusi. Dlatego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych natychmiast wydało pilny komunikat i uspokoiło opinię publiczną, że nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Wojsko przeanalizowało parametry lotu tych obiektów i uznało je z dużym prawdopodobieństwem za balony, które dryfowały zgodnie z warunkami meteorologicznymi. Ponadto wojskowe radary oraz systemy radiolokacyjne śledziły cały incydent na bieżąco, co pozwoliło na szybką reakcję.

Tymczasowe ograniczenia ruchu lotniczego nad Podlasiem

W odpowiedzi na sytuację służby wdrożyły prewencyjne ograniczenia w korzystaniu z części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Jednak te kroki dotyczyły wyłącznie lotnictwa cywilnego i miały na celu maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa. Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne, wszystkie działania odpowiadały obowiązującym procedurom, a przy tym nie wynikały z realnego zagrożenia. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: -Nie odnotowaliśmy zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego eksperci uspokajają, że sytuacja pozostaje pod pełną kontrolą.

Kolejny element wojny hybrydowej na wschodzie

Wojsko klasyfikuje ten sobotni przypadek jako kolejny element serii zdarzeń o charakterze hybrydowym, które od miesięcy pojawiają się na wschodniej granicy Polski. Przypomnijmy, że już w środę 28 stycznia Dowództwo Operacyjne informowało o wzmożonej aktywności małych bezzałogowych statków powietrznych w rejonie granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna dodatkowo potwierdziła, że te obiekty to najprawdopodobniej balony przemytnicze. Obecnie służby prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Co więcej, każdy sygnał o zbliżaniu się do strefy nadgranicznej przechodzi weryfikację w ramach zintegrowanego systemu ochrony granicy państwa.

Stanowisko MSZ – kontynuacja wojny hybrydowej

Do tych incydentów odniósł się również szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. W czwartek w Brukseli minister stwierdził, że Białoruś prowadzi przeciwko Polsce wojnę hybrydową. -To jest kolejna odsłona tej wojny. Przedtem Białoruś wysyłała balony w kierunku Litwy, a teraz bardziej w naszym kierunku. Z takim sąsiadem mamy do czynienia – powiedział Sikorski. Dlatego Polska pozostaje czujna i wzmacnia współpracę międzynarodową. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej utrzymują pełną gotowość do realizacji zadań związanych z ochroną integralności terytorialnej i przestrzeni powietrznej kraju. Ponadto Dowództwo Operacyjne zapewnia o stałej wymianie informacji z innymi służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Źródło: Polsat News