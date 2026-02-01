31 stycznia 2026 roku Ryszard Rynkowski wrócił na scenę po dłuższej przerwie. Jednak koncert w Centrum Kultury w Pruszkowie zakończył się niespodziewanie po około godzinie występu. Artysta poczuł się źle i zszedł ze sceny. Dlatego fani nie kryją rozczarowania i oburzenia. Co więcej wielu z nich żąda zwrotu pieniędzy za bilety.

Rynkowski podczas występu sygnalizował problemy zdrowotne. Wspominał o „kawałku metalu” w ciele co sugeruje problemy po wcześniejszych urazach lub operacjach. Z trudem poruszał się po scenie i nie był w pełni formy. Po przerwie organizator ogłosił że koncert się kończy bez ostatniego utworu. Dlatego publiczność pozostała zdezorientowana i zaniepokojona stanem artysty.

Główne zarzuty fanów i ich reakcje

Wieloletni fani czują się oszukani. Uważają że występ powinien zostać odwołany wcześniej jeśli Rynkowski nie czuł się na siłach. Brak pożegnania z publicznością dodatkowo wzmógł frustrację. Co więcej pojawiają się głosy o świadomym podjęciu ryzyka przez artystę i organizatorów. W związku z tym część osób zapowiada kroki w kierunku zwrotu kosztów biletów. Przykładowo jedna z fanek po 30 latach śledzenia twórczości wyraziła głębokie rozczarowanie i zasugerowała wcześniejsze odwołanie.

Stanowisko organizatorów i kontekst powrotu artysty

Organizatorzy z Fundacji Unikultura uspokajali publiczność. Poinformowali że Rynkowski jest pod opieką w hotelu i nie ma powodów do niepokoju. Co więcej podkreślili że decyzja o przerwaniu zapadła nagle na podstawie zaleceń lekarskich. To pierwszy koncert po trudnym okresie w życiu artysty w tym po kolizji drogowej z czerwca 2025 roku i osobistych dramatach. Dlatego powrót miał być symbolicznym wydarzeniem ale zakończył się kontrowersyjnie.

