Prezydent Karol Nawrocki planuje w najbliższych tygodniach przedstawić projekt ustawy, który obniży próg ważności referendów lokalnych. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował o tym w programie „Polityczny WF z gościem” na Polsat News. Dlatego inicjatywa ma wzmocnić demokrację bezpośrednią i ułatwić obywatelom realny wpływ na decyzje lokalne. Co więcej zmiany mają zapobiegać sytuacjom, w których wysokie poparcie nie prowadzi do ważnego wyniku z powodu niskiej frekwencji.

Obecnie referendum lokalne jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30 procent uprawnionych. W przypadku referendum odwoławczego organu władzy próg wynosi 60 procent frekwencji z wyborów tego organu. Jednak prezydent uważa te rozwiązania za niewłaściwe, ponieważ nawet przy 90-procentowym poparciu za zmianą referendum może zostać uznane za nieważne przy niskim udziale. Dlatego Nawrocki chce obniżyć te progi, aby zachęcić do większej aktywności obywatelskiej. Co więcej Bogucki podkreślił, że zmiany dotyczą ogólnych zasad, a nie konkretnych spraw gminnych. Ponadto mają one poprawić funkcjonowanie demokracji bezpośredniej i uniknąć „psucia demokracji” przez zbyt wysokie wymagania.

Kontekst i przykłady aktualnych problemów

Inicjatywa prezydenta wpisuje się w bieżące wydarzenia, takie jak zbiórka podpisów w Krakowie na referendum odwoławcze prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Zbiórka ruszyła we wtorek i do połowy marca potrzeba około 58 tysięcy głosów. Jednak nawet jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę, wysoki próg frekwencji może uniemożliwić ważność głosowania. W związku z tym prezydent Nawrocki widzi w tym okazję do systemowych zmian. Co więcej podkreśla on siłę społeczną i obywatelską, która pozwala na większe zaangażowanie w demokrację lokalną.

Implikacje zmian dla demokracji w Polsce

Propozycja Nawrockiego może znacząco ułatwić organizację i ważność referendów lokalnych. Dlatego obywatele zyskają realniejszy wpływ na odwoływanie władz czy ważne decyzje gminne. Jednak obniżenie progów budzi pytania o ryzyko manipulacji i niskiej frekwencji przy ważnych sprawach. W związku z tym przyszłe tygodnie pokażą szczegóły projektu i reakcje partii politycznych. Co więcej inicjatywa wzmacnia wizerunek prezydenta jako zwolennika bezpośredniego udziału obywateli w decyzjach. Przyszłe miesiące zdecydują, czy projekt przejdzie przez parlament i wejdzie w życie.

Źródło: Polsat News