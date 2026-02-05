Premier Donald Tusk przybył do Kijowa w czwartek na ważną wizytę u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy. Co więcej podczas wizyty towarzyszył mu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje globalną konferencję na temat odbudowy Ukrainy po wojnie. W związku z tym wizyta odbywa się w kontekście trwających rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną. Jednak Tusk wyraża nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu i wielkie inwestycje w rekonstrukcję.

Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim rankiem po przybyciu do Kijowa. Ceremonia złożenia wieńców pod ścianą pamięci obrońców Ukrainy podkreśliła solidarność między krajami. Dlatego premier towarzyszył mu minister Andrzej Domański, odpowiedzialny za organizację światowej konferencji na temat powojennej odbudowy Ukrainy. Co więcej Polska dostarczyła generatory prądu z darowizn państwowych i publicznych, co pomaga w walce z kryzysem energetycznym spowodowanym rosyjskimi atakami. W związku z tym wsparcie to jest kluczowe w obliczu mrozów i blackoutów w Kijowie oraz innych regionach. Jednak rosyjskie obietnice zawieszenia ataków na czas zimy nie zostały spełnione, co Tusk skomentował przed wizytą.

Kluczowe oświadczenia Tuska

Premier Tusk przed wyjazdem do Kijowa wyraził nadzieję na rychłe zakończenie wojny lub zawieszenie ognia. Dlatego Polska chce aktywnie uczestniczyć w wielkim planie odbudowy Ukrainy, co oznacza duże inwestycje i przedsięwzięcia. Co więcej skrytykował rosyjskie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę w Kijowie, Odessie oraz innych miejscach. W związku z tym podkreślił, że obietnice prezydenta Putina o pauzie w bombardowaniach na czas mrozów nie zrealizowały się. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha przywitał Tuska na platformie X jako prawdziwego przyjaciela. Ponadto docenił Polskę jako lidera w pomocy energetycznej i partnerstwie strategicznym. Ale też wyraził oczekiwanie na owocne rozmowy z Zełenskim podczas wizyty.

Kontekst trwających ataków rosyjskich

Wizyta Tuska odbywa się w czasie nasilonych rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego Kijów i inne miasta zmagają się z przerwami w dostawach prądu i ogrzewania w mroźnej pogodzie. Co więcej ataki te trwają od miesięcy, powodując ekstremalne warunki dla mieszkańców. W związku z tym Polska przekazała generatory, co jest częścią szerszego wsparcia humanitarnego. Jednak trójstronne negocjacje w Abu Zabi pod koniec stycznia między USA, Rosją i Ukrainą zostały opisane przez Zełenskiego jako konstruktywne.

