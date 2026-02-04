Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez OGB wynika, że potencjalny polexit cieszy się coraz większym poparciem wśród Polaków. Na przestrzeni zaledwie kilku lat odsetek gwałtownie wzróstł.
W najnowszym badaniu OGB zapytano Polaków o stosunek do ewentualnego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za pozostaniem w UE. Taką opcję wskazało 67,5 proc. badanych.
Z kolei około jedna czwarta ankietowanych opowiada się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Polexit poparło 24,5 proc. badanych, natomiast 8 proc. zapowiedziało, że nie wzięłoby udziału w referendum.
Badanie pokazuje wyraźny wzrost poparcia dla polexit na przestrzeni ostatnich lat. W 2019 roku za wyjściem z UE opowiadało się 6,7 proc. Polaków, co oznacza, że obecnie odsetek zwolenników tego rozwiązania wzrósł niemal czterokrotnie, o 17,8 pkt proc.
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „SE” pokazuje wyraźny sprzeciw Polaków wobec wprowadzenia euro. Przeciwko zmianie waluty opowiedziało się 70 proc. respondentów, w tym 48 proc. „zdecydowanie nie” i 22 proc. „raczej nie”. Poparcie dla euro zadeklarowało 21 proc. badanych, z czego 9 proc. stanowczo, a 12 proc. raczej, natomiast 9 proc. nie miało zdania.
Przeczytaj również:
- Ukraiński piłkarz, który obrażał Polaków znów zabrał głos. Dolał oliwy do ognia
- Czarzasty i jego „wschodnie kontakty”. Prezydencki Minister domaga się wyjaśnień
- Rosja powróci do rozgrywek FIFA? Szef federacji „Och, zdecydowanie”
Źr. dorzeczy.pl; X