Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez OGB wynika, że potencjalny polexit cieszy się coraz większym poparciem wśród Polaków. Na przestrzeni zaledwie kilku lat odsetek gwałtownie wzróstł.

W najnowszym badaniu OGB zapytano Polaków o stosunek do ewentualnego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za pozostaniem w UE. Taką opcję wskazało 67,5 proc. badanych.

Z kolei około jedna czwarta ankietowanych opowiada się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Polexit poparło 24,5 proc. badanych, natomiast 8 proc. zapowiedziało, że nie wzięłoby udziału w referendum.

Badanie pokazuje wyraźny wzrost poparcia dla polexit na przestrzeni ostatnich lat. W 2019 roku za wyjściem z UE opowiadało się 6,7 proc. Polaków, co oznacza, że obecnie odsetek zwolenników tego rozwiązania wzrósł niemal czterokrotnie, o 17,8 pkt proc.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „SE” pokazuje wyraźny sprzeciw Polaków wobec wprowadzenia euro. Przeciwko zmianie waluty opowiedziało się 70 proc. respondentów, w tym 48 proc. „zdecydowanie nie” i 22 proc. „raczej nie”. Poparcie dla euro zadeklarowało 21 proc. badanych, z czego 9 proc. stanowczo, a 12 proc. raczej, natomiast 9 proc. nie miało zdania.

Źr. dorzeczy.pl; X