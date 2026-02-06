Nie żyje Jan Smoleński, współzałożyciel firmy Ampol Merol. Informację o jego odejściu podała firma w swoich mediach społecznościowych.

– Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, która napełniła nas wszystkich ogromnym żalem. Tej nocy odszedł od nas Jan Smoleński – Współzałożyciel Ampol-Merol, nasz Szef, ale przede wszystkim Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek – napisano we wstępie.

– Pan Jan przeżył 78 pięknych lat. Było to życie pełne pasji, ciężkiej pracy i niezwykłej życzliwości do drugiego człowieka. Pozostawił po sobie nie tylko prężną firmę, ale przede wszystkim trwałe wartości, które na zawsze pozostaną fundamentem naszej społeczności – zauważają przedstawiciele firmy.

Głos zabrali także przedstawiciele rodziny smoleńskiego, którzy wystosowali krótką informację. – Trudno ubrać w słowa nasze rozdarcie i smutek, ale równie mocno czujemy wdzięczność za każdą wspólną chwilę, rozmowę i doświadczenie, które na zawsze pozostaną częścią naszej historii – czytamy.

Ampol-Merol to polska, rodzinna firma działająca w branży rolniczej, która od ponad 30 lat zajmuje się dystrybucją środków do produkcji rolnej. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe zaopatrzenie dla rolników, obejmujące m.in. nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, pasze oraz skup płodów rolnych. Firma rozpoczęła działalność jako lokalny sprzedawca nawozów, a z czasem rozwinęła się w jednego z większych dystrybutorów w sektorze rolniczym w Polsce. Swoją pozycję buduje na szerokiej ofercie produktów, doradztwie agronomicznym oraz współpracy z gospodarstwami rolnymi na różnych etapach produkcji.

