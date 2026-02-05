Donald Tusk zareagował w mediach społecznościowych na ostatnią decyzję ambasady USA w Polsce. Amerykański ambasador opublikował wpis, w którym powiadomił, że Waszyngton zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Tusk szybko odpowiedział w mediach społecznościowych. „Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo” – napisał na platformie X premier Donald Tusk.
To reakcja szefa rządu na oświadczenie ambasadora USA w Warszawie. Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone nie będą utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Przyczyną tej decyzji mają być ” oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa”.
Czarzasty odniósł się do sprawy w rozmowie z Onetem. „Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie” – oznajmił.
Swoją odmowę marszałek Sejmu tłumaczył tym, że prezydent Trump „reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną”.
Źr. Interia; X