Donald Tusk zareagował w mediach społecznościowych na ostatnią decyzję ambasady USA w Polsce. Amerykański ambasador opublikował wpis, w którym powiadomił, że Waszyngton zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Tusk szybko odpowiedział w mediach społecznościowych. „Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo” – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026

To reakcja szefa rządu na oświadczenie ambasadora USA w Warszawie. Thomas Rose ogłosił, że Stany Zjednoczone nie będą utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Przyczyną tej decyzji mają być ” oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa”.

Czarzasty odniósł się do sprawy w rozmowie z Onetem. „Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie” – oznajmił.

Swoją odmowę marszałek Sejmu tłumaczył tym, że prezydent Trump „reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną”.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; X